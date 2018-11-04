  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara Konya hızlı tren sefer saatleri bilet kaç para?

Ankara Konya hızlı tren sefer saatleri bilet kaç para?

Ankara Konya hızlı tren kaç saat sürüyor, kaç durak sayısı var sorularının detayları haberimizde. Ankara Konya arasında seyahat eden bir yolcu bilet ücreti olarak tam 35 lira ödeyecek. Ankara Konya seferi seyehat süresi ise ortalama 1 saat 50 dakika. Peki online hızlı tren e-bilet alma işlemi nasıl oluyor, hızlı tren bilet listesi tcdd.gov.tr adresinde güncellendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-11-2018 12:00 - Güncelleme: 04-11-2018 12:00

Ankara-Konya hızlı tren bilet ücreti ne kadar, nasıl online tren bileti alınır sorularının yanıtları haberimizde.  Ankara'dan Konya'ya hızlı trenle gidecek olan bir yolcu ortalama 1 saat 50 dakika boyunca seyahat edecek. Ankara Konya hızlı tren bilet ücreti ise 130. Ankara'dan ilk hızlı tren seferi saati 06.45'de başlıyor. Son sefer ise Ankara'dan 21.40'da.

ANKARA KONYA HIZLI TREN BİLETLERİ:Ankara'dan kalkan tren Sincan ve Polatlı istasyonlarında durmaması durumunda Konya'ya, 1 saat 50 dakikada, bu istasyonlara uğraması durumunda ise 1 saat 55 dakikada Konya'ya ulaşabiliyor. 306 km hat uzunluğuna sahip Ankara-Konya hattında, tren saatte ortalama 167 km hızla yol alıyor.

TREN KART nereden alınır? : TRENKART almak istiyorsanız, TCDD'nin yayınladığı listede yer alan bir çok gişeden bunu gerçekleştirebilir, üye kayıt ve paket işlemlerini yapabilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara Konya hızlı tren sefer saatleri bilet kaç para? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro