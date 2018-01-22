Ankara kar başlıyor meteoroloji hava için saat verdi

ANKARA hava durumu kar başlıyor meteoroloji beklenen açıklamayı yaptı. Ankara'da yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar iyice düştü özellikle yarın yani 23 Ocak Salı günü kar yağışı birçok ille birlikte Ankara'da da yer yer etkili olacak.

Ankara'da bugün yağmurlu bir hava görülecek. Yağmur yarından itibaren yeini yer yer etkili olacak kar yağışına bırakacak. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisi zaman zaman arttıracak. Hafta sonuna doğru ise kar yağışı etkisini iyice azaltacak.

TRAKYA İÇİN YENİ UYARI

Trakya kesiminde halen devam eden yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (21-50mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BU İLLERE UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bugün ve gece saatlerinde Mersin çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-50 mm), batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar) çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski vb.) dikkatli olunması gerekmektedir.