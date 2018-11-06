Ankara için Özhaseki İzmir için Soylu!

ANKARA kulislerinde AK Parti'nin üç büyük şehir için her gün yeni bir iddia konuşuluyor. İstanbul ve Ankara için adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı bu kez de İzmir için konuşulmaya başlandı. Ankara için de Mehmet Özhaseke'nin adı geçiyor.

Beştepe'de yaklaşan yerel seçimler öncesi nabız yokluyor. Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul'da parti yöneticileriyle bir araya gelirken MKYK'dan da üç büyükşehir için isim istedi. CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın iddiasına göre Ankara için Mehmet Özhaseki'nin Süleyman Soylu'nun da İzmir için adı geçiyor. Ancak partililerin büyük bir kısmı Ankara'da Mehmet Özhaseki'nin adaylığının kesinleştiği görüşünde. İstanbul için de TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adı ağırlık kazanıyor.

İZMİR İÇİN SÜLEYMAN SOYLU

Süleyman Soylu için İzmir'den de aday gösterileceğini söyleyenler, buna işaret edenler var. MKYK'da isim alınırken Süleyman Soylu'nun yazıldığını biliyoruz.

İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ'ı önerenler olduğu da konuşuluyordu.

Ankara'da Özhaseki, İstanbul'da da Binali Yıldırım aday gösterilirse iki isim Meclis'te eksilmiş olacak seçilirlerse. Ancak milletvekillerinin belediye başkan adayı olması durumunda milletvekillikleri hemen düşmüyor. Yani seçim propagandaları sonuna kadar aynı zamanda vekil olarak kalıyorlar.

Eğer kazanırlarsa, 15 gün içerisinde bir tercih hakkı kullanmaları gerekiyor. Belediye Başkanlığından yana tercih yaparsa milletvekilliği düşüyor.