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Ankara hava durumu 14 Ocak'ta kar yağışı geliyor

Ankara hava durumu 14 Ocak'ta kar yağışı geliyor

ANKARA için meteorolojiden gelen son hava durumu tahmininde kuvvetli kar yağışı uyarısı var. Cumartesi günü hava soğuk ancak 14 Ocak 2018 pazar günü kar bastıracak. Peki Ankara'da yeni hafta kar devam edecek mi? İşte son hava durumu tahmini;

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 12:08 - Güncelleme: 12-01-2018 12:08

Meteorolojinin yayınladığı son tahmine göre Türkiye pazar günü kar yağışının etkisi altına giriyor. Yeni yağış dalgası yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Ankara'ya beklenen kar yağışı 14 Ocak pazar günü gelecek. Pazartesi günü ise kar yağışının yerini soğuklar alacak.

Haftasonu ve yeni haftanın hava durumu tahminini yayınlayan meteoroloji pazar günü için 42 ilde uyarı verdi. Kar yağışı beklenen iller arasında Ankara kenti de bulunuyor. Listedeki iller şunlar; Ankara, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Afyon, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Konya, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Artvin ve Hakkari. 

Ankara hava durumu 5 günlük meteoroloji raporu şu şekilde;

15 OCAK PAZARTESİ HAVA DURUMU : Pazar günü başlayan kar yağışı pazartesi günü İstanbul ve Kocaeli illerini de kapsama alanına alacak. 35 ilde yeni haftada kar yağışı görülecek. Meteorolojinin pazartesi günü için yayınladığı hava durumunda kar uyarısı verilen iller de şunlar: İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Askaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin.

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