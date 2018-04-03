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Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Davanın en son görülen celsesinde beyanları alınan müştekiler ve avukatlar, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan Yunus Durmaz ile ilgili otopsi raporlarının istenmesini talep etmişti. Beyanları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu dosyalar ile otopsi raporunun istenmesine karar vermişti.

Bu kapsamda, 24 Nisan 2014 tarihinde Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyaller dava dosyasına girdi. Dosyaya giren fotoğraflarda, Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'ın DEAŞ kampında örgüt üyelerine eğitim yaptırdığı görülüyor. Durmaz'ın eliyle işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından infaz edildiği an da fotoğraflara yansıdı.

  • Güncel 03 Nisan 2018 15:15
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