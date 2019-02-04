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Ankara dahil 10 ile FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara dahil 10 ile FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara ve 9 ilde son dakika FETÖ operasyonları düzenlendi. Ankara'da 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken Kırıkkale merkezli 9 ilde 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 10:44 - Güncelleme: 04-02-2019 10:44

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 10'u görevde, 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Öte yandan Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik operasyonda, 20 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından 'periyodik arama' sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ile 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Bazıları gözaltına alınan şüphelilerden 10'unun aktif görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KIRIKKALE MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU: Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı 20 askerin daha kimliği belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • reis 04 Şubat 2019 11:37 ha gayret geriye birşey kalmadı

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