  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ankara 'da toplu taşıma araçlarının vize bedellleri... Yaşlı serbest kartına indirim yapıldı

Ankara 'da toplu taşıma araçlarının vize bedellleri... Yaşlı serbest kartına indirim yapıldı

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi , toplu taşımadan ücretsiz ve indirimli yararlananlar için 2019 yılında geçerli olacak ücretleri belirledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-08-2018 15:47 - Güncelleme: 09-08-2018 15:47

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında alınan karar gereği, toplu taşıma kart ücretleri düzenlendi.

Meclis kararına göre TÜİK,  PTT, kamu kartı ve öğretmen pasosu fiyatlarına zam yapılmazken, yaşlı serbest kart bedeli 135 liradan 100 liraya indirildi. 

TÜİK, PTT, kamu kartı vize işleminin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2019, öğretmen pasosu için ise 30 Eylül 2019 olduğu belirtildi. 

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) ve Belediye Teknik Eğitim Kurslarına (BELTEK) devam eden kursiyerlerden 2018-2019 döneminde kurs kayıt ücreti alınmaması da  karara bağlandı. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ankara 'da toplu taşıma araçlarının vize bedellleri... Yaşlı serbest kartına indirim yapıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro