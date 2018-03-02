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Ankara bu haberle hareketlendi: 4 parti ittifak kurdu!

Ankara bu haberle hareketlendi: 4 parti ittifak kurdu!

2019 seçimleri öncesi partiler harekete geçti. AK Parti ile MHP'nin 'Cumhur ittifakı'nın ardından Ankara'dan bir ittifak haberi daha geldi. Son dakika habere göre, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak kurduklarını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 17:49 - Güncelleme: 02-03-2018 17:51

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapma kararının ardından yeni bir ittifak açıklaması daha geldi. Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi 2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıkladı. 4 partinin de sağ görüşü paylaşması dikkat çekti.

Son seçimlerde yüzde 1'in altında oy alan 4 parti ittifak kararı aldı. Adalat Partisi Genel Merkezinde bir araya gelen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ittifak olduklarını belirttikleri ortak basın açıklamasında bulundu. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'ün ise toplantıya katılamadığını ama ittifakta yer aldığını beyan etti belirtildi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, 2019 yılı için Türkiye'nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim atmosferine yaklaşıldığını ifade ederek, "Seçimin hayati önem taşıdığını biliyoruz. Yeni oluşan partilere bakıyoruz, suni rüzgarlarla bu işin gerçek sahibi onlar gibi görünüyor ama bu işin asıl sahibi bizleriz, bizsiz hiç kimse oyun yapmasın. 30 yerde teşkilatı olmayan partiler gündeme getirilirken, devlete ciddi katkıları olmuş ANAP'ın, DYP'nin, AP'nin sayılmaması bu misyona gönül veren insanlara yapılan saygısızlıktır. Seçim atmosferine girdiğimizde bu birliktelik çığ gibi büyüyecek. Biz hiç kimseye yedek lastik, yama olmaya gelmiyoruz. Gerçek alternatif oluşum yapılıyor" açıklamalarında bulundu.

"HİÇ KİMSENİN BEKMELEDİĞİ ORTAK BİR ADAY ÇIKABİLİR"

Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Öztürk ise iktidara aday bir parti olduklarını belirterek, "Bizi kimse yok zannetmesin" dedi. Öztürk, ortak bir aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda, "Zamanla göreceksiniz, hiç kimsenin beklemediği birileri olabilir" karşılığını verdi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de ittifakı "Dört plakayı birleştirdik" diye tanımladı. Demokrasiye sahip çıkmak adına bir ittifak kurduklarını dile getiren Öz, "Cumhurbaşkanımız 'Dünya beşten büyüktür' diyor ya, Türkiye de beşten büyüktür. Bu sistem bizleri bir araya getirdi ve işimize yaradı. Diğer partilerle de görüşüyoruz. Biz Afrin'de PKK'yla terörle mücadele etmiyoruz, emperyal bir güçle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız burada doğru söylüyor. Yeni bir pakt oluşuyor, bu Türk'ün dünyadaki gücüdür. Rusya da bize muhtaç, Amerika da, Avrupa Birliği de bize muhtaç" diye konuştu.

Doğru Yol Partisi, 1 Kasım 2017 seçimlerinde yurt içinden 13 bin 674, yurt dışından 455 oy almıştı. 1 Kasım seçimlerinde yer almayan Hak ve Adelet Partisi'ne ise 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimde Türkiye'den 5112 yurt dışından 595 oy çıkmıştı. Anavatan Partisi ile Adalet Partisi ise 2015'teki iki genel seçime de katılmamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • AL 02 Mart 2018 18:45 ÖNEMLİ HABER: ''Gaziantep belediyesi müfettiş yardımcılığı sınavını keyfen iptal etti.'' M.NET..

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