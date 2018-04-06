ANKA Ege'de uçtu: Yunanistan alarma geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait UAV ANKA tipi insansız hava aracının Ege semalarında görünmesi Atina’da heyecan yarattı.

Yunan medyasına göre, perşembe günü öğle saatlerinde, Yunan radarlarında, UAV ANKA tipi Türk insansız hava aracının Ege On İki Ada bölgesinde Rodos Adası yakınlarında uçtuğu görüldü. Türk uçağının Yunan hava sahasını 'ihlal ettiği' iddiasıyla, 'püskürtme' operasyonu için 2 F-16 savaş uçağına Girit Adası'ndan havalanmaları emredildi.

Yunan savaş uçakları ilk kez bir Türk insansız hava aracı için Girit Adası'ndaki Kasteli Üssü'nden havalandı.

Yunan medyası 'Yunan F-16’ları semalarda görününce Türklerin insansız hava aracını, Türk hava sahasına yönlendirdiklerini' ileri sürdü. Savunma içerikli 'Militarie' haber sitesi “İlk kez ihlal gerçekleştiren Türk insansız hava aracının Yunan radarları tarafından tespit edilmesi Yunanistan açısında olumlu. Ancak, bu tip uçaklar için nasıl bir taktik izleyeceğimiz soru işareti” diye yazdı. (Yorgo Kırbaki - Hürriyet)