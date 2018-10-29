  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli'den Akşener'e şok!

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli'den Akşener'e şok!

Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Devlet Bahçeli'nin Akşener'i görmezden geldiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-10-2018 14:44 - Güncelleme: 29-10-2018 14:44

Bahçeli'nin yanında bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da görmezden geldi.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, İYİ Partililer, Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için 1. Meclis’te de bir araya geldi.

Akşener İstanbul'daki Cumhuriyet Resepsiyonuna tepki gösterdi ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaşının kutlanacağı yer Ankara'dır. İktidarın bugünkü kutlamaları korsan kutlamadır.

Devlet Korsan gösteri yapamaz. Mücahit gelip müteahhit olanlar şantiyede olurken, bizler vatandaşımız yanında Ankara'da olacağız” dedi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli'den Akşener'e şok! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Lüzumsuz adam 29 Ekim 2018 16:13 Akşener Bahçeli'den pas bekleseydi ayrılıp parti kurmazdı. Lüzumsuz bir haber. Bu da lüzumsuz bir yorum.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

DEVAMI » Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro