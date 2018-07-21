Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'in önünde çektiği video ile Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci, sosyal medyada büyük tepki aldı. Twitter'da binlerce mesaj atarak İnci'nin tutuklanmasını isteyen vatandaşlar SafiyeinciTutuklansın başlığı ile protestolarını paylaştı.

ATATÜRK'E HAKARET ETTİ: Videoda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler yağdıran Safiye İnci isimli kadının Cumhurbaşkanı Eroğan'ı ise övdüğü görülüyor.

Safiye İnci videoda, “Geldiğim için çok utanıyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk’ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye’yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk Tayyip’in b.ku bile olamaz” ifadeleri kullanılıyor.

VATANDAŞLAR TUTUKLANMASINI İSTEDİ: Twitter'da SafiyeİnciTutuklansın başlığı ilk sıraya yerleşti. Vatandaşlar kadının tutuklanmasını istedi.