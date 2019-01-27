Anıl Şimşek kimdir aslen nereli O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.
Hadise final sahnesine bu akşam sadece 1 yarışmacı taşıyacak. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Hadise'nin takımından 1 yarışmacı büyük final için yarışacak.Farklı tarzı ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Anıl Şimşek finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Anıl Şimşek
1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü.
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