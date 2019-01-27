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Anıl Şimşek kaç yaşında nereli Türk mü O Ses Türkiye 2019'un en aykırısı!

Anıl Şimşek kaç yaşında nereli Türk mü O Ses Türkiye 2019'un en aykırısı!

Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli soruları O Ses Türkiye final gecesini izleyen seyircilerin gündeminde. Hadise'nin takımında olan Gülce Kahtalı İstanbul'dan yarışmaya katıldı performansı ve dansı ile sahneyi yıktı. Peki favoriler arasında olan Anıl Şimşek O Ses Türkiye 2019 şampiyonu olabilecek mi?

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 20:15 - Güncelleme: 27-01-2019 20:15

O Ses Türkiye 2019 finale kimler kaldı sorusu netleşti. 2019 O Ses Türkiye final sahnesine çıkacak isimlerinden biri de Hadise'nin takımından genç yetenek Anıl Şimşek oldu. Peki Anıl Şimşek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sevgilisi var mı?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.

Hadise final sahnesine bu akşam sadece 1 yarışmacı taşıyacak. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Hadise'nin takımından 1 yarışmacı büyük final için yarışacak.Farklı tarzı ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Anıl Şimşek finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Anıl Şimşek

O Ses Türkiye’de finale kadar kalmayı başaran Anıl Şimşek, yarışmaya Uptown Funk şarkısıyla katılmıştı. 2014 yılında da O Ses Türkiye'de sahne alan Anıl Şimşek, eski görüntüleri verilince duygusal anlar yaşamıştı.

1991 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bir kısmı Almanya’da geçen Anıl Şimşek, ailesinin isteğiyle üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul’a döndü.

Sesiyle dört jüri üyesini de etkilemeyi başaran yarışmacı büyük alkış toplamıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Anıl Şimşek, O Ses Türkiye'deki yoluna Hadise ile devam ettiğini açıklamıştı.

O SES TÜRKİYE NASIL OY KULLANILIR: O Ses Türkiye'de desteklediğiniz finaliste oy atmak için yarışmacının adını 1890'a SMS atabilir ya da TV8 Yan Ekran uygulamasıyla destek olabilirsiniz O Ses Türkiye de gönderdiğiniz her oy için 2,69 TL ücret ödersiniz.

TV8 YAN EKRAN UYGULAMASI NASIL YÜKLENİR: TV8 yan ekran uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebilir, giriş yaptıktan sonra ekranda verilen süre içinde oy kullanabilirsiniz.

HADİSE KİMDİR:  Hadise Açıkgöz, 1985 yılında, Belçikada dünyaya geldi. Çocukluğunda şarkı söylemeyi ve ata binmeyi seviyordu. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi aldıktan sonra, en büyük tutkusu olan müziğe yönelmeye karar verdi. Ailesi de bu durumu memnuniyetle karşılamış ve genç Hadise'ye destek olmuştu.

Hadise, 2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katıldı. Finale kalan 10 isim arasında yer alamasa da birçok yapımcının dikkatini çekmeyi başardı. 2Brains şirketi kısa süre sonra genç kıza sözleşme teklifinde bulundu. Hadise, yapımcıları Yves Gaillard ve Serge Ramaekers ile birlikte kayıt sürecine başlamak için stüdyoya girdi.

 Yapmak istediği müziği "şehirli pop" (urban pop) şeklinde nitelendiriyor. Christina Aguilera ve Beyonce Knowles gibi isimleri beğeniyor, ancak aynı zamanda Prince, Janet Jackson, Tina Turner, Alicia Keys, Toni Braxton gibi daha tecrübeli isimlerden de etkilendiğini ifade ediyor. En büyük hayali, Tina Turner ile tanışmak ve aynı sahneyi paylaşabilmek. Türkiye'den ise Tarkan'ı çok beğeniyor, "Onunla düet yapmak rüya gibi olurdu" diyor.

Hasselt'te pazarlama bölümünde öğrenimini sürdüren ve beş dil (Flamanca, Fransızca, Almanca, Türkçe ve İngilizce) bilen Hadise, boş zamanının büyük bölümünü müziğe ayırıyor. Söz yazıyor, beste yapıyor, kayıt stüdyolarında zaman geçiriyor ve konserlerine hazırlanıyor. Bunların yanısıra formunu korumak için jimnastik yapıyor, arkadaşları ve kardeşleriyle zaman geçirmekten hoşlanıyor.

Rock, soul ve dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen farklı müzik türlerini bir araya getirerek kendi beğenisine göre şekillendirmeyi amaçlayan Hadise'nin ilk teklisi "Sweat" adını taşıyordu. Yves Jongen'in yazdığı ve Serge Ramaekers ile birlikte yapımını üstlendiği şarkı, 3 farklı versiyonuyla raflardaki yerini aldı. Onu daha geniş kitlelere taşıyan parça ise, Haziran 2005 çıkışlı "Stir Me Up" oldu. Şarkıcı, toplam 5 versiyonuyla sunulan "Stir Me Up"ın video klibiyle de olumlu not aldı.

Hadise, 13 Ocak 2006'da yeni teklisi "Ain't No Love Lost"u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının video klibi ise Tayland'da çekildi. Öte yandan "Ain't No Love Lost" teklisinde, şarkının "Burdayım" adlı bir de Türkçe versiyonu bulunuyor

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