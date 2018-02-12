Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda Anıl Berk Baki isimli yarışmacı hızıyla dikkat çekiyor. Peki Anıl Berk Baki kimdir ve aslen nerelidir? Anıl Berk Baki'nin annesi, kardeşi ve ailesi, sevgilisi hakkında merak edilenler.

Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda dikkat çeken yarışmacılarından biri Anıl Berk Baki oldu. İstanbul doğumlu olan Anıl Berk Baki bir yelken tutkunu. Peki Anıl Berk Baki'nin sevgilisi var mı annesi ve kardeşiyle instagram hesabından yansıyanlara bir gözatalım. Önce Survivor gönüllüler 2018 takımındaki isimleri bir kez daha hatırlayalım. Bu sene gönüllüler kadrosunda Anıl Berk Baki ile birlikte Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus bulunuyor.

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Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

ANIL BERK BAKİ KAÇ YAŞINDA : Anıl Berk Baki Survivor adasındaki milli sporculardan biri. Milli yelkenci olan Anıl Berk Baki aynı zamanda cross-fit sporu ile de uğraşıyor. 26 yaşında olan Anıl Berk Baki, yakışıklılığı ile dikkat çekiyor.

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Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

ANIL BERK BAKİ'NİN AİLESİ : Anıl Berk Baki instagram sayfasında annesi ve kardeşi Tan Deniz ile olan bu fotoğrafını paylaşmıştı. Anıl Berk Baki sevgilisi varsa da bunu instagram ve sosyal medya hesaplarından göstermeme yolunu seçmiş.

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Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

Sıkı bir galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri. Anıl Berk Baki aynı zamanda mankenlik yapıyor. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamış. Anıl Berk Baki Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu.

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