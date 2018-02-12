Anıl Berk Baki nereli sevgilisi kimdir? İşte Survivor Anıl'ın ailesi

Survivor gönüllüler 2018 kadrosunda dikkat çeken yarışmacılarından biri Anıl Berk Baki oldu. İstanbul doğumlu olan Anıl Berk Baki bir yelken tutkunu. Peki Anıl Berk Baki'nin sevgilisi var mı annesi ve kardeşiyle instagram hesabından yansıyanlara bir gözatalım. Önce Survivor gönüllüler 2018 takımındaki isimleri bir kez daha hatırlayalım. Bu sene gönüllüler kadrosunda Anıl Berk Baki ile birlikte Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus bulunuyor.