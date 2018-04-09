Anıl Berk Baki aslen nereli? Babası kimdir instagramında niye yok?

Survivor adasının favori isimlerinden biri olan Anıl Berk Baki aslen Trabzonlu. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Galatasaray Lisesi mezunu. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezunun olan Survivor Anıl, hobi olarak başladığı yelken sporunda profesyonel olmuş ve milli sporcular arasına girmiş.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Anıl Berk Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm gibi sporlarıyla da ilgileniyor. Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı ise "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.."

ANIL VE HAKAN KAVGASI : Survivor'da all star dağıtıldıktan gönüllüler ve ünlüler takımları yeniden dizayn olmuştu. Bu çerçevede Damla Can, Hilmicem ve Murat Ceylan gönüllüler takımına geçmişti. Anıl Berk Baki yeni gelenlere yoğun ilgi gösterince Hakan Hatipoğlu'nun hedefi oldu. Kurguladığı stratejileri ile bilinen Hakan ilk günden beri kendine rakip gördüğü Anıl'ı safdışı bırakmak istiyordu. Performansı yüksek olan Anıl ona bu fırsatı hiç vermemişti. Hakan Hatipoğlu şimdi Anıl'ı yeni gelenler üzerinden vurmaya çalışıyor.

ANIL BERK BAKİ KAÇ YAŞINDA : Anıl Berk Baki Survivor adasındaki milli sporculardan biri. Milli yelkenci olan Anıl Berk Baki aynı zamanda cross-fit sporu ile de uğraşıyor. 26 yaşında olan Anıl Berk Baki, yakışıklılığı ile dikkat çekiyor.

ANIL BERK BAKİ'NİN AİLESİ BABASI YOK ANNESİ VE... : Anıl Berk Baki instagram sayfasında annesi ve kardeşi Tan Deniz ile olan bu fotoğrafını paylaşmıştı. Anıl Berk Baki sevgilisi varsa da bunu instagram ve sosyal medya hesaplarından göstermeme yolunu seçmiş.

Sıkı bir galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri. Anıl Berk Baki aynı zamanda mankenlik yapıyor.