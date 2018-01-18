Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

Hayvanlar, Pasteurella multocida B türü bakterinin neden olduğu bir tür kan zehirlenmesine kurban gitmişlerdi. Fakat yeni yapılan bir araştırma, 2015’te yapılan ve sonradan doğrulanan keşfi rafa kaldırdı. Çünkü sonuçlara göre bu bakteriler, o dönemde ölen antilopların vücutlarında onlara zarar vermeden yaşıyorlardı. Yani yaklaşık 3 hafta arayla birbirinin tam zıttı iki araştırma sonucu elde edildi. Araştırmacılar, hiç de aklımıza getirmek istemediğimiz bir senaryo ile birlikte, söz konusu bakterilerin antiloplara zarar vermeye başladıklarını açıkladılar.