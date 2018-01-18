Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

2015 yılında, sadece 3 haftalık sürede Kazakistan’da yaşayan Saiga Antilobu türüne ait 200.000 hayvan aniden ölüverdi. Bu büyük kitlesel yok oluş dalgası, onları tarihin farklı zamanlarında da bulmuştu. Bilim insanları, esrarengiz ölümlere neden olan gizemi sonunda aydınlattılar. Mayıs 1998’de 270.000, Mayıs 2010’da 12.000 ve son olarak 2015’te yalnızca 3 hafta 200.000 Saiga Antilobu, gizemli bir şekilde öldüler. Dünyanın en gizemli kitlesel yok oluş dalgalarına maruz kalan bu özel canlıların ölüm nedeni, bilim dünyasının aydınlatamadığı sırlar arasında bulunuyordu.

19
Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

Son yaşanan toplu ölümde nesli kritik derecede yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan Saiga Antilobu türünün %60’i yok olmuştu. Araştırmacılar, medeniyetten uzak olan ve son derece engebeli arazilerde yaşayan bu türü araştırmakta ve ölüm nedenlerini keşfetmekte zorlandılar. 2015 yılındaki ilk araştırmaların sonuçları, antiloplara bulaşan “pasturelloz” adı verilen bir bakteriyi ortaya çıkartmıştı. İlerleyen zamanlarda bilim insanları söz konusu bakterinin 2015 yılındaki kıyımda önemli rol oynadıklarını doğruladılar.

29
Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

Hayvanlar, Pasteurella multocida B türü bakterinin neden olduğu bir tür kan zehirlenmesine kurban gitmişlerdi. Fakat yeni yapılan bir araştırma, 2015’te yapılan ve sonradan doğrulanan keşfi rafa kaldırdı. Çünkü sonuçlara göre bu bakteriler, o dönemde ölen antilopların vücutlarında onlara zarar vermeden yaşıyorlardı. Yani yaklaşık 3 hafta arayla birbirinin tam zıttı iki araştırma sonucu elde edildi. Araştırmacılar, hiç de aklımıza getirmek istemediğimiz bir senaryo ile birlikte, söz konusu bakterilerin antiloplara zarar vermeye başladıklarını açıkladılar.

39
Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

Havalardaki sıcaklık değişimleri, antilopların kanlarında bulunan bakterilerin, fırsatçı birer mikro organizmaya dönüşmelerini sağladı. Bu durumda onları antilopların kanını istila eden birer canavara dönüşmelerini tetikledi. Zaman içinde anne Saiga’lar, bünyeleri zayıf durumdayken doğum yapmaya başladılar. Sonrasında doğan her yavru Saiga da aynı bakteri türünün esiri olarak yaşama başladı. Yani salgın bir nevi kalıtsal bir hale gelmişti.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat