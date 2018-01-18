Aniden ölen 200.000 antilobun katili belli oldu

2015 yılında, sadece 3 haftalık sürede Kazakistan’da yaşayan Saiga Antilobu türüne ait 200.000 hayvan aniden ölüverdi. Bu büyük kitlesel yok oluş dalgası, onları tarihin farklı zamanlarında da bulmuştu. Bilim insanları, esrarengiz ölümlere neden olan gizemi sonunda aydınlattılar. Mayıs 1998’de 270.000, Mayıs 2010’da 12.000 ve son olarak 2015’te yalnızca 3 hafta 200.000 Saiga Antilobu, gizemli bir şekilde öldüler. Dünyanın en gizemli kitlesel yok oluş dalgalarına maruz kalan bu özel canlıların ölüm nedeni, bilim dünyasının aydınlatamadığı sırlar arasında bulunuyordu.
Son yaşanan toplu ölümde nesli kritik derecede yok olma tehlikesiyle yüz yüze olan Saiga Antilobu türünün %60’i yok olmuştu. Araştırmacılar, medeniyetten uzak olan ve son derece engebeli arazilerde yaşayan bu türü araştırmakta ve ölüm nedenlerini keşfetmekte zorlandılar. 2015 yılındaki ilk araştırmaların sonuçları, antiloplara bulaşan “pasturelloz” adı verilen bir bakteriyi ortaya çıkartmıştı. İlerleyen zamanlarda bilim insanları söz konusu bakterinin 2015 yılındaki kıyımda önemli rol oynadıklarını doğruladılar.
Hayvanlar, Pasteurella multocida B türü bakterinin neden olduğu bir tür kan zehirlenmesine kurban gitmişlerdi. Fakat yeni yapılan bir araştırma, 2015’te yapılan ve sonradan doğrulanan keşfi rafa kaldırdı. Çünkü sonuçlara göre bu bakteriler, o dönemde ölen antilopların vücutlarında onlara zarar vermeden yaşıyorlardı. Yani yaklaşık 3 hafta arayla birbirinin tam zıttı iki araştırma sonucu elde edildi. Araştırmacılar, hiç de aklımıza getirmek istemediğimiz bir senaryo ile birlikte, söz konusu bakterilerin antiloplara zarar vermeye başladıklarını açıkladılar.
Havalardaki sıcaklık değişimleri, antilopların kanlarında bulunan bakterilerin, fırsatçı birer mikro organizmaya dönüşmelerini sağladı. Bu durumda onları antilopların kanını istila eden birer canavara dönüşmelerini tetikledi. Zaman içinde anne Saiga’lar, bünyeleri zayıf durumdayken doğum yapmaya başladılar. Sonrasında doğan her yavru Saiga da aynı bakteri türünün esiri olarak yaşama başladı. Yani salgın bir nevi kalıtsal bir hale gelmişti.
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