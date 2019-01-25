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Ani kilo kaybı yaşayanlar dikkat! Kanser belirtisi olabilir!

Ani kilo kaybı yaşayanlar dikkat! Kanser belirtisi olabilir!

İştahsızlık ve ani kilo kaybı yaşayanlar dikkat! Bunlar kanser belirtisi olabilir. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, sindirim sistemi kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 09:32 - Güncelleme: 25-01-2019 09:32

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, sindirim sistemi, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak kanserlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.  Bu kanserlerin nedenleri ise: “Bu tip kanserlerde hayat tarzı değişiklikleri, doğal olmayan beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık etkili olabilir. Bazı tarama teknikleri ile kesin tanı konulabilir. Endoskopik, klonoskopik incelemelerde ucunda kamera olan ince bir hortum yardımı ile hastaların bağırsakları ve midelerindeki sıkıntılar gözlenebilmektedir. Kanser ve kanser öncesi lezyonlara teşhis konulabilmektedir. Aynı zamanda biyopsi yapılıp kesin teşhis de ortaya çıkarılmaktadır.”

Kanser tedavilerinin teknolojiyle birlikte daha da önem kazandığını söyleyen Pekgöz, “Kanser tedavisinde hastanın hayatta kalmasını etkileyen en önemli faktör, erken teşhistir. Sindirim sistemi kanserleri özellikle, oldukça agresif ve hızlı ilerlemektedir. Tanı konulduğu zaman geç kalınmış bir kanser türüdür. Bazı genel belirtileri vardır. İştahsızlık, erken doyma, tuvalet alışkanlığının değişmesi ve hızlı kilo verme gibi şikayetlerle ortaya çıkabilmektedir” uyarılarında bulundu.

Pekgöz, sindirim sistemi kanserlerinde tek bir branşta tedavi uygulanmadığını söyledi. Mutlaka tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi, radyasyon onkolojisi ve yoğun bakım gibi çeşitli branşların da yardımıyla tedavi sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

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