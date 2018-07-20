Angus nedir diğer adı ne Angustan kurbanlık olur mu?

Angus nedir, angus sığırından kurbanlık olur mu soruları kurban bayramı yaklaştıkça araştırılmaya başladı.Türkiye'deki besicilerin süt verimliliği olmadığı için tercih etmedği angus sığırını daha çok ithal ediyoruz. Peki angusun özellikleri nelerdir, kaç kilodur, ne kadar et çıkar?

ANGUS SIĞIRI NASILDIR ÖZELLİKLERİ: Son yıllarda ülkemizde de popüler olan ve Kurban bayramlarında ülkemizin avrupa kısmında satışı yapılan Angus sığırlarının anavatanı İskoçyadır. Yüzyıllar önce erkek anguslar Shorthon ırkı ve Longhorn ırkı ile çiftleştirilmiş ve başarı sağlanamamıştır. Anguslar iki renktedir. Siyah ve kırmızı. 2005 yılında Avrupa’daki siyah angus sığırı sayısı 324.266 adet idi. Angusların etleri son derece kalitelidir. Bu nedenle ABD’de etçi sığır ırklarının çoğusunu anguslar oluşturur.

ET ORANI YÜKSEKTİR: Angus sığırının etinde yağ oranı çok düşüktür. Öyle ki diğer sığırlarda yağ oranı %35 civarında iken anguslarda yağ oranı %6 civarındadır. Ayrıca angus etinde yağlar kas lifleri arasına mükemmel şekilde dağılmıştır.

Anguslar Türkiye’de Neden Verimli Değil: Angus ırkı uzun ve büyük meraları olan besiciler için değerli bir et ırkı olmasına rağmen; Türkiye’de sığır etinin ayrımın yapılamamasından dolayı diğer sığır etleri değerinde işlenmekte, üreticiye ayrıca bir ekonomik kazanç sağlamamaktadır. Angus gibi et ırklarının süt verimlerinin düşük oluşundan dolayı hem etinden hem sütünden yararlanmak isteyen üreticiler açısından önerilmeyecek bir ırktır.

Angusların Diğer Sığırlardan farkı ne; Et kalitesi: Angus eti mermerleşme oranı, et rengi, kokusu, tekstürü, lezzeti ile tüm dünyada tüketiciler tarafından tercih edilen bir ettir.

Boynuzsuz oluşu: Angus ırkında erkek ve dişiler boynuzsuzdur. Boynuzsuzluk boynuzluluğa baskındır. Bu yüzden hayvanlar arasında boynuz yaralanmaları olmamaktadır.

Erken yaşta ergenliğe ulaşmaları: Angus ırkının dişileri çok erken yaşta ergenliğe ulaşırlar bu sayede erken dönemde yavru alınabilme özelliğine sahiptir.

Canlı ağırlık artış oranı yüksektir: Angusların günlük canlı ağırlık artışları 1,4-1,7kg olabilmektedir. Yediği yemi en ekonomik bir şekilde ve en kalite bir şekilde ete çeviren ırk olma özelliği taşımaktadır.

URUGUAY'DAN 20 BİN ANGUS GETİRİLDİ: Uruguay'dan ithal edilen 20 bin angus cinsi büyükbaş hayvan, deniz yoluyla Samsun'a getirildi.

Samsun Limanı'na yanaşan Ocean Shearer adı geminin taşıdığı 20 bin angusun boşaltılmasına başlandı.

Tırlarla Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerindeki illere gönderilecek angusların gemiden indirilmesinin pazartesi gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan gemiden yayılan kötü koku, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.

Vatandaşlar, gemilerle getirilen büyükbaş hayvanlardan kaynaklanan kötü kokunun her seferinde etkili olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma çare bulmalarını istedi.