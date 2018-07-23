Angelina Jolie'ye benzemeye çalışan İranlı kadının son hali şoke etti!

Kendisini Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie'ye benzetmeye çalışan İranlı blog yazarı Sahar Tabar uzun bir aranın ardında yeniden ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Sahar Tabar ile ilgili olarak ilk başlarda Angelina Jolie'ye benzemek için 50 civarında estetik ameliyat olduğu iddia edilmiş ancak daha sonra İranlı blog yazarı bu iddiaların gerçek olmadığını itiraf etmişti.
Tabar, makyajsız halinin yeni fotoğraflarını paylaştı. Tabar’ın yüzünde hiç makyaj olmadan çekilen fotoğrafları büyük beğeni alırken birçok insan, “Neden böyle yapıyorsun, doğal halin gayet güzel” şeklinde yorumlarda bulundu.
Instagram'da takipçi sayısı 300 bini aşan Tabar, geçtiğimiz aylarda estetik olmadığını sadece makyaj ve photoshop kullandığını açıklamıştı.
İşte Sahar Tabar'ın normal ve makyajlı halleri...
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