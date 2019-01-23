Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

Brad Pitt ile sorunlu bir boşanma süreci yaşayan Angelina Jolie için zor günler hala bitmedi.

43 yaşındaki Jolie, şimdi de büyük oğlu Maddox'dan gelen bir istekle şoke oldu. ABD basınında yer alan iddialara göre 17 yaşına gelen Maddox, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi dairesine taşınmak yani yalnız yaşamak istiyor.

