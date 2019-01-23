Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

17 yaşına gelen Maddox, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi dairesine taşınmak yani yalnız yaşamak istiyor.

Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

Brad Pitt ile sorunlu bir boşanma süreci yaşayan Angelina Jolie için zor günler hala bitmedi.

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Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

43 yaşındaki Jolie, şimdi de büyük oğlu Maddox'dan gelen bir istekle şoke oldu. ABD basınında yer alan iddialara göre 17 yaşına gelen Maddox, annesi ve kardeşleriyle birlikte yaşadığı evden ayrılıp kendi dairesine taşınmak yani yalnız yaşamak istiyor.

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Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

Angelina Jolie'nin evlat edindiği ilk çocuk olan Maddox; önümüzdeki Ağustos ayında 18 yaşına girecek. Annesine olan hayranlığıyla bilenen Maddox'un boşanma sürecinde babası Brad Pitt ile de arasının kötü olduğu konuşuluyordu.

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Angelina Jolie'nin korktuğu başına geliyor

Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği They First Killed My Father adlı filmin kamera arkasında da çalışan Maddox, annesiyle çok iyi anlaşıyor aynı zamanda.

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