Angelina Jolie Robert Downey Jr ile yasak aşk mı yaşıyor?

Hollywood'da yılın aşk bombası patladı. Amerika'da büyük ses getiren Angelina Jolie ve Robert Downey Jr arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Angelina Jolie ile Robert Downey Jr arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşanıyor. Londra'da bir film projesi hakkında görüşmek üzere bir araya gelen Jolie ve Downey Jr'ın daha sonra da sık sık birlikte vakit geçirdikleri ileri sürüldü. Her ikisinin de gençlik yılları oldukça çalkantılı geçen Jolie ve Downey Jr'ın bu ortak noktadan da yola çıkarak birbirlerini daha iyi anladıkları belirtiliyor.

