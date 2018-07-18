Angelina Jolie Robert Downey Jr ile yasak aşk mı yaşıyor?

Hollywood'da yılın aşk bombası patladı. Amerika'da büyük ses getiren Angelina Jolie ve Robert Downey Jr arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Angelina Jolie ile Robert Downey Jr arasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşanıyor. Londra'da bir film projesi hakkında görüşmek üzere bir araya gelen Jolie ve Downey Jr'ın daha sonra da sık sık birlikte vakit geçirdikleri ileri sürüldü. Her ikisinin de gençlik yılları oldukça çalkantılı geçen Jolie ve Downey Jr'ın bu ortak noktadan da yola çıkarak birbirlerini daha iyi anladıkları belirtiliyor.
Ancak bu iddialara karşı çıkıp Robert Downey Jr'ın 2005 yılından bu yana evli olduğu karısı Susan ile yuvasını yıkmaya niyeti olmadığını ileri sürenler de var. Onlara göre ünlü oyuncu ile Angelina Jolie, sadece birlikte hazırlayabilecekleri ortak bir proje hakkında konuşmak için sık sık bir araya geliyorlar.
Ancak, ikilinin arasındaki suların ısındığını söyleyenler de Jolie için, bir erkeğin evli olmasının hiçbir anlam taşımadığını vurguluyor. Brad Pitt ile Bay ve Bayan Smith filminin setinde tanıştığında aktörün Jennifer Aniston ile evli olduğunu bunun bile Jolie'yi durdurmadığını söylüyorlar.
Angelina Jolie ile Robert Downey Jr cephesinden ise bu iddialar konusunda hiçbir açıklama gelmedi.
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