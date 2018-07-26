Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir süre önce Brad Pitt'ten boşanmıştı. Ortaya atılan bir iddia ise herkesi şaşırttı. Angelina Jolie'nin, İngiliz Düşes Kate Middleton ile yakın arkadaş olduğu ve Kate Middleton'a akıl danıştığı iddia edildi.

Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, bir süre önce Brad Pitt'ten boşanmıştı. Ortaya atılan bir iddia ise herkesi şaşırttı. Angelina Jolie'nin, İngiliz Düşes Kate Middleton ile yakın arkadaş olduğu ve Kate Middleton'a akıl danıştığı iddia edildi. Saraya dayandırılan iddialara göre ikili sık sık sanal ortamdan görüşüyorlar.

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Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 2016 yılında 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurmuş, bu da aylarca gündem konusu olmuştu. Her ne kadar sular duruldu, herkes artık yolunu çizdi gibi görünse de, aradan geçen zamana rağmen, hala Pitt ve Jolie’nin evlilikleri konuşuluyor…

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Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Dün, dünya basınında ilginç bir haber yer aldı. US Weekly’nin haberine göre, Angelina Jolie, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile görüşmüş ve evliliğini kurtarmak için tavsiye istemiş. Belki ikilinin bu samimiyeti nereden geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Middleton ve Prens William, üç yıl önce bir beş çayında bir araya gelmiş, o günden sonra da iki kadın çok iyi dost olmuş.

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Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Tabii ikilinin sürekli hayır işleri ve yardım vakıflarındaki önemli rolleri sayesinde daha da yakınlaştıkları, hatta e-posta aracılığıyla sürekli birbirleriyle irtibatta kaldıkları da biliniyor.

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