Angelina Jolie Kate Middleton'a her şeyi bir bir anlattı olay iddia

Dün, dünya basınında ilginç bir haber yer aldı. US Weekly’nin haberine göre, Angelina Jolie, Cambridge Düşesi Kate Middleton ile görüşmüş ve evliliğini kurtarmak için tavsiye istemiş. Belki ikilinin bu samimiyeti nereden geliyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Brad Pitt, Angelina Jolie, Kate Middleton ve Prens William, üç yıl önce bir beş çayında bir araya gelmiş, o günden sonra da iki kadın çok iyi dost olmuş.



