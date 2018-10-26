Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ünlü aktris Angelina Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını ileri sürdü. Cabello, "Onu emperyalizmin işgal ettiği tüm ülkelere gönderdiler. O gittikten sonra o ülkelerde yaşananları hepimiz biliyoruz” dedi.

Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ABD’li aktris Angelina Jolie hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki yenilir yutulur cinsten değil. Cabello, Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını ileri sürdü.

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Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

Jolie’nin Peru’daki Venezuelalı mültecilerin kampına yaptığı ziyareti değerlendiren Cabello, ziyaretten sonra düzenlenen basın toplantısında söylenenlerin yalan olduğunu söyledi.

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Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

Cabello, Jolie’yle, ”Peru’da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim” şeklinde dalga geçti.

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Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

ANC'nin lideri, Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini ‘sanat eseri’ olarak adlandırdı.

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