Angelina Jolie hakkında bomba iddia! Bu kadın ajandır

Venezuela Ulusal Kurucu Meclisi (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, ABD’li aktris Angelina Jolie hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki yenilir yutulur cinsten değil. Cabello, Jolie'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalıştığını ileri sürdü.
Jolie’nin Peru’daki Venezuelalı mültecilerin kampına yaptığı ziyareti değerlendiren Cabello, ziyaretten sonra düzenlenen basın toplantısında söylenenlerin yalan olduğunu söyledi.
Cabello, Jolie’yle, ”Peru’da, Venezuela halkına çok sevecen davranan bir aktris vardı. O kadar sevimliydi ki Venezuela'nın nüfusunu veya nerede olduğunu sorduğunda cevap veremeyeceğine eminim” şeklinde dalga geçti.
ANC'nin lideri, Jolie'nin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın (BMMYK) özel elçisi olarak yaptığı üç günlük ziyaretini ‘sanat eseri’ olarak adlandırdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER