Angelina Jolie dövmeleriyle dikkat çekti

Fransız parfüm markasının reklam yüzü olan Angelina Jolie’nin yeni reklam fotoğraflarında, sırt dövmelerine odaklanıldı. Hollywood’un ünlü oyuncusu Angelina Jolie, Fransız parfüm markası Guerlain’in reklam yüzü oldu. 42 yaşındaki oyuncu, markanın yeni çıkan parfümü için objektif karşısına geçti. Tom Munro’nun çektiği fotoğraflarda Jolie’nin sırtındaki dövmeler ön plandaydı.

Son olarak Instyle dergisine röportaj veren Jolie, “Yaşlanmayı seviyorum çünkü yaşadığımı kanıtlıyor” demişti. Jolie, “Genel olarak görüp de sevdiğim yanlarım bünyemle ya da görünüşümle ilgili değil. Daha ziyade yüzümde ailemi görüyorum. Yaşımı görüyorum” ifadesini kullanmıştı.