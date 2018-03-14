Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu. Almanya'da koalisyon görüşmelerinin sona ermesiyle hükümet kurulmasının ikinci adımı atıldı.
Alman parlamentosunun alt kanadı, Hristiyan Demokratların lideri Angela Merkel'i resmen Almanya Şansölyesi seçti. Merkel'in liderlik ettiği Muhafazakar Blok, 5 ay süren koalisyon kurma çabalarının ardından Sosyal Demokrat Parti ile 'Büyük Koalisyonu' kurmuştu.
ANNESİ DE TAKİP ETTİ: Alman Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama çok sayıda misafiri de ağırladı. O misafirlerin arasında Başbakan Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de vardı. Kasner, kızı Merkel'in törenini mecliste takip etti. Annesiyle birlikte Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de, Merkel'i izleyenler arasındaydı.
TOPLAM SAYIDAN AZ OY ALDI: Alman Meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı. 363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.
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