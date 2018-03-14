Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

ANNESİ DE TAKİP ETTİ: Alman Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama çok sayıda misafiri de ağırladı. O misafirlerin arasında Başbakan Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de vardı. Kasner, kızı Merkel'in törenini mecliste takip etti. Annesiyle birlikte Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de, Merkel'i izleyenler arasındaydı.