Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu.

Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

Almanya parlamentosunun alt kanadı Angela Merkel'i üst üste dördüncü kez Almanya Şansölyesi seçti. Bu sonuçla Merkel resmen yeniden başbakan oldu. Almanya'da koalisyon görüşmelerinin sona ermesiyle hükümet kurulmasının ikinci adımı atıldı.

15
Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

Alman parlamentosunun alt kanadı, Hristiyan Demokratların lideri Angela Merkel'i resmen Almanya Şansölyesi seçti. Merkel'in liderlik ettiği Muhafazakar Blok, 5 ay süren koalisyon kurma çabalarının ardından Sosyal Demokrat Parti ile 'Büyük Koalisyonu' kurmuştu.

25
Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

ANNESİ DE TAKİP ETTİ: Alman Meclisi'nde gerçekleştirilen oylama çok sayıda misafiri de ağırladı. O misafirlerin arasında Başbakan Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesi Herlind Kasner de vardı. Kasner, kızı Merkel'in törenini mecliste takip etti. Annesiyle birlikte Merkel'in kimyager eşi Joachim Sauer de, Merkel'i izleyenler arasındaydı.

35
Angela Merkel'in 89 yaşındaki annesine bakın!

TOPLAM SAYIDAN AZ OY ALDI: Alman Meclisinde (Bundestag) hazır bulunan 702 milletvekilinden 692'si oy kullandı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Merkel'in 4. dönem başbakanlığına 363 evet, 315 hayır oyu çıktı. 363 evet oyu, CDU, kardeş partisi CSU ve SPD'nin toplam vekil sayısının oylarından 35 oy az.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro