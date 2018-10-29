Angela Merkel'den şok karar Almanya çalkalanıyor

Almanya’da Pazar günü Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ağır yenilgiye uğramış, aşırı sağcı AfD ise güç kazanmıştı.

AFP'nin son dakika haberine göre, bu gelişmelerin ardından Angela Merkel'in partisi CDU'nun aralık ayında yapılacak kongresinde parti liderliği için aday olmayacağı duyuruldu.

Reuters parti kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2000 yılından bu yana liderlik koltuğunda oturan Merkel'in bırakma kararı aldığı belirtildi.

Merkel'in kararında Hesse seçimlerinde aldığı kötü sonuçların da etkili olduğu belirtiliyor.

Merkel yaklaşık 18 yıldır partinin liderliğini yapıyordu.