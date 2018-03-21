  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Angela Merkel’den küstah Afrin açıklaması!

Angela Merkel’den küstah Afrin açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili küstah bir açıklamada bulundu. Merkel, "Afrin'de yaşananlar kabul edilemez. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 21-03-2018 16:18 - Güncelleme: 21-03-2018 16:18

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bundestag’da milletvekillerine seslendiği konuşmada Türkiye’nin terör örgütü YPG/PYD unsurlarına karşı yürüttüğü operasyonla ilgili sert ifadeler kullandı.

“Türkiye’nin, güvenlik kaygılarına rağmen, Afrin’de yaptıkları kabul edilemez” diye konuşan Merkel, “Yaşananları şiddetle kınıyorum”

Merkel 4. kez başbakan seçildi, ama gerekli oyu zor tutturdu
Dördüncü kez Almanya Başbakanı seçilmesi sonrası ilk kez Alman meclisine (Bundestag) seslenen CDU lideri Merkel, 4 yıllık hükümet programını tanıttı. 

KÜSTAH İFADELER: Konuşmasında Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen şansölye, ''Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarları olmasına rağmen Afrin'de olan bitenler kabul edilemez. Binlerce sivil zorbalığa uğradı, öldü ya da kaçmak zorunda kaldı. Bu durumu en güçlü dille kınıyoruz'' dedi.

ESAD İLE RUSYA'YA DA KINAMA

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını da 'en güçlü dille kınadığını' söyleyen Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı suçlarken Rusya'nın da olan bitenlere 'seyirci kaldığından' söz etti.

'İSLAM ALMANYA'YA AİT, BERABERLİK BÜYÜMELİ'

CDU'nun kardeş partisi CSU'nun lideri ve yeni İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "İslam Almanya'ya ait değildir" açıklamasına bir kez daha itiraz eden Merkel ''İslam Almanya'ya aittir. Pek çok kişi bunu kabullenmekte zorlanabilir ve böyle bir hakları vardır. Ama Alman hükümeti de Almanya'daki birlik, beraberlik, birlikte yaşamanın küçülmesi değil büyümesini sağlamakla sorumludur'' dedi. 

Alman anayasasının birinci maddesini hatırlatan Merkel ''İnsanlık onuru dukunulmazdır. İşte bu cümle, birlikte yaşamamızın özünü oluşturmaktadır. O yüzden bizim hukuk devletimizde şiddet, yabancı düşmanlığı, anti semitizmin yeri yoktur'' diye konuştu.

'SIĞINMACI KRİZİ BİR İSTİSNAYDI, TEKRARI OLMAYACAK'

Almanya'nın korunmaya ihtiyacı olan sığınmacıları kabul etmeye devam edeceğini, korunmaya ihtiyacı olmayanların ise Almanya'dan gönderileceğini, oturma izni verilenlerin Almanya'ya entegre olması için çalışılacağını belirten şansölye, uluslararası toplum tarafından unutulmuşlarsa bunun Almanya'ya gelen sığınmacıların suçu olmadığını dile getirdi. 

Avrupa Birliği ve nihayetinde kendisinin de Suriye, Irak ve Libya'daki gelişmelerden kaynaklanan sığınmacı krizinde gönülsüzce harekete geçtiğinin kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, 2015-2016 sığınmacı krizinin bir daha tekrarlanmayacağı güvencesi verdi.

'TÜRKİYE İLE SIĞINMACI ANLAŞMASINI DAİMA SAVUNACAĞIM'

2016'da AB ile Türkiye arasında varılan, insan kaçakçılığı önleyerek Avrupa'ya sığınmacı akışını kesen sığınmacı anlaşmasının 'pek çok muhalifi olduğunu', ama kendisinin bu anlaşmayı 'daima savunacağını' dile getiren şansölye, göçmen tartışmasının ülkeyi böldüğünü ve kutuplaştırdığını da itiraf etti.

Almanya'nın son dönemlerin en iyi durumunda olduğunu, buna rağmen Almanya'da insanların gelecekleriyle ilgili büyük korkular taşıdıklarını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Angela Merkel’den küstah Afrin açıklaması! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR27 YORUM

  • Ahmet Yılmaz 21 Mart 2018 17:33 Bu merkel bunamış ne dediğini bilmiyor. resmen yahudi ve kürt uşaklığı yapıyor. Ne de olsa kocası ABD.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro