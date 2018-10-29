Andy-Ar'dan bomba anket! MHP'siz AK Parti ne yapar? Melih Gökçek kazanabilir mi?

24 Haziran'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını yöneten ANDY-AR Araştırma'nın Başkanı Faruk Acar, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için son anketi açıkladı. MHP'nin desteği olmadan AK Parti Büyükşehirlerde ne yapar? Melih Gökçek'in MHP adayı olarak şansı ne?..

CUMHURBAŞKANI ve milletvekili seçiminin yapıldığı 24 Haziran seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasını da yöneten ANDY-AR Araştırma Şirketi ile YİNE Ajans'ın Başkanı Faruk Acar'dan Mart 2019 seçimleriyle ilgili bomba tahminler geldi. MHP'nin desteği olmazsa AK Parti'nin bazı büyükşehirleri kaybedebileceğini savunan Faruk Acar, MHP'nin Ankara'dan aday göstereceği iddia edilen Melih Gökçek'in şansının ne kadar olduğunu söyledi. İşte Faruk Acar'ın Habertürk'ten Kübra Par'a yaptığı açıklamalardan bazı satır başları... Twitter

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** AK Parti ile MHP arasında yerel seçimde ittifak olmaması hangi parti için avantaj ya da dezavantaj olur?

- Aslında her iki taraf için de avantajlı ve dezavantajlı yanları var. AK Parti’nin mutlaka MHP’ye ihtiyaç duyduğu bazı şehirler var. CHP ve İYİ Parti, örtülü de olsa ittifak kurarak bazı şehirlerde ortak adaylar çıkarırsa, AK Parti büyükşehirlerin bazılarını kaybetme potansiyeli taşıyabilir. Çünkü AK Parti’nin, şu anda elinde olan büyükşehirlerin bazılarında MHP olmadan tek başına yeterli oy oranına ulaşmasının pek de mümkün olmadığı görülüyor. Twitter

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** Bu şekilde AK Parti açısından riskli olan kaç şehirden söz edebilirsiniz?

- Büyükşehir nezdinde konuşursak, 3 büyükşehrin böyle olduğunu söyleyebiliriz. Ankara ve Antalya çok önemli. Antalya’da CHP-İYİ Parti adayı üzerinde anlaşılmış, bir ay önce de Antalya halkına deklare edilmiş. Hatta bazı ilçelerde de İYİ Parti’nin ve CHP adayının destekleneceği şeklinde paylaşımlar yapılmış. İYİ Parti Antalya’da yüzde 17, CHP yüzde 30’lar civarında bir değere sahip. Zaten 2014 seçimleri de yüzde 10-15 civarında bir farkla sonuçlanmadığı için Menderes Türel’in veya aday olacak kişinin şimdi çok daha fazla çalışması gerekecek. Twitter

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