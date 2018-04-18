Andy-Ar Başkanı: Erdoğan ilk turda yüzde 55 alır

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ve AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer muhalefet partilerinin verdiği tepkiler tartışıldı.

Andy-Ar araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, bu zamana kadar yapılan anketler üzerinden iddialı bir tahminde bulunarak şunları söyledi: "Şu an itibariyle , 40 gün sonra seçime gidildiğinde, 20 yıldır yanılmayan ve kamuoyunda ciddi bir güvenilirliği olan, başında olduğum, emekçisi olduğum Andy-Ar adına, altına imzamı atayım ve sorumluluğu alayım; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 55 gibi bir oyu var, daha altı değil. Bugünkü koşullarda daha ilk turda mesele bitiyor."

  • Medya 18 Nisan 2018 09:06
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