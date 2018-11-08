Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

Gerek geliştiricilerin, gerekse kullanıcıların bir derdine derman olacak bir Android güncellemesi yolda.

Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

Gerek geliştiricilerin, gerekse kullanıcıların bir derdine derman olacak bir Android güncellemesi yolda. Güncellemeler sırasında çalışan Android uygulamalarının kilitlenmesi, kritik ve son derece rahatsız edici bir sorun.

19
Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

Maalesef, Android kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu bu sorundan müzdarip. Google artık "Uygulama geliştiricilerine" bu sorunun üstesinden gelebilecekleri bir fırsat sunuyor. Şirket tarafından yapılandırılan yeni API(Uygulama Programlama Dili), ciddi avantajlar sağlıyor.

29
Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

Android işletim sistemi, bundan 10 yıl önce 23 Eylül 2008 tarihinde kullanıcılarla buluşmuştu. Android Geliştirici Zirvesi'nde, işletim sisteminin 10.yılı kutlanırken, "Uygulama içi API" mimarisine ait müjde verilmişti. Detaylar ise şimdi ortaya çıktı. API, geliştiricilere çift seçenek sunacak: İlk seçenek, güncelleme indirilip yüklenene kadar uygulamanın kullanımını engelleyen tam ekran deneyimi. Kritik güvenlik yamaları ve hotfix gibi seçeneklerin düzenlenmesinde bu seçenekten faydanılması öneriliyor.

39
Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

İkinci seçenek ise pek çok geliştiricinin önünü açacak, geleceğe dair bir tasarım. Güncelleme etkinleştirildiğinde, kullanıcılar bir uygulamayı indirirken, diğer uygulamaların nimetlerinden faydalanabilecek. Geliştiriciler de, güncelleme akışını istedikleri gibi düzenleyebilecekler.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro