Android 'kilitlenme' sorununu çözüyor

Gerek geliştiricilerin, gerekse kullanıcıların bir derdine derman olacak bir Android güncellemesi yolda.

Gerek geliştiricilerin, gerekse kullanıcıların bir derdine derman olacak bir Android güncellemesi yolda. Güncellemeler sırasında çalışan Android uygulamalarının kilitlenmesi, kritik ve son derece rahatsız edici bir sorun. Twitter

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Maalesef, Android kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu bu sorundan müzdarip. Google artık "Uygulama geliştiricilerine" bu sorunun üstesinden gelebilecekleri bir fırsat sunuyor. Şirket tarafından yapılandırılan yeni API(Uygulama Programlama Dili), ciddi avantajlar sağlıyor. Twitter

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Android işletim sistemi, bundan 10 yıl önce 23 Eylül 2008 tarihinde kullanıcılarla buluşmuştu. Android Geliştirici Zirvesi'nde, işletim sisteminin 10.yılı kutlanırken, "Uygulama içi API" mimarisine ait müjde verilmişti. Detaylar ise şimdi ortaya çıktı. API, geliştiricilere çift seçenek sunacak: İlk seçenek, güncelleme indirilip yüklenene kadar uygulamanın kullanımını engelleyen tam ekran deneyimi. Kritik güvenlik yamaları ve hotfix gibi seçeneklerin düzenlenmesinde bu seçenekten faydanılması öneriliyor. Twitter

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