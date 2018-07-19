Android bundan sonra ücretli olabilir

Avrupa Birliği, Android işletim sistemini tekelleştirerek, piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla 4.3 milyar euro tutarında bir ceza kesti. Webtekno'nun haberine göre, Android cihazlarda gömülü olarak gelen çeşitli araçlar (Gmail, Google Search, Hangouts vb.) Google'a pahalıya patladı. Avrupa Birliği, haksız kazanç elde etmekle ve piyasa hakimiyetini lehine kullanmakla suçladığı Google'a tam 4.3 milyar euro'luk rekor bir ceza kesti.

"Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon'un kararını temyize götüreceğiz."

Google, açıklamalarının bu aşamasından sonrasında adeta üstü kapalı bir tehdit savurdu ve şunları söyledi: "Telefon üreticileri ve operatörler yazılımlarımızı telefonlarına koymak zorunda olmazlarsa, bu Android ekosistemine zarar verir. Android'in şu an tüm iş modeli bu yazılımları bünyesinde barındırmasındadır. Eğer buna engel olunursa, dengeler alt üst olur."