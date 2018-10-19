'Andımız'ın hikayesi ve ilk hali

Öğrenci Andı'nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay kararını verdi.

'Andımız'ın hikayesi ve ilk hali

Öğrenci andı ya da Andımız, Türkiye ve KKTC’deki ilköğretim okullarında her sabah öğrenciler derse girmeden okutulan ant. Dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından hazırlanmış ve 1933 yılında uygulamaya konulmuştur. Daha sonra 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğrayarak bugünkü halini almıştır.

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'Andımız'ın hikayesi ve ilk hali

Demokratikleşme Paketi kapsamında 2013‘te Türkiye’de okullarda okunması uygulamasına son verilmiştir. Son olarak, Türk Eğitim Sendikası‘nın uygulamanın sonlandırılmasına dair düzenlemeye ilişkin Danıştay’da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptaline karar verilmiştir.

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'Andımız'ın hikayesi ve ilk hali

Andımızın 1933 Versiyonu Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

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'Andımız'ın hikayesi ve ilk hali

Andımızın 1972 Versiyonu Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ey bu günümüzü sağlayan, ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türk’üm diyene.

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