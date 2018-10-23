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Andımızı kim yazdı neden kaldırıldı işte tam metni

Andımızı kim yazdı neden kaldırıldı işte tam metni

Andımızı kim ne zaman yazdı ve andımız ne zaman kaldırıldı soruları Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından merak edildi. 80 yıldır her sabah öğrencileri tarafından okunan andımız hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 10:34 - Güncelleme: 23-10-2018 10:34

Andımızı kim yazdı, andımız kaç yılında yazıldı ve neden kaldırıldı soruları son günlerde  merak ediliyor.  Danıştay'ın öğrenci andıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının ardından iyice alevlenen öğrenci andı tartışmaları hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

80 yıldır her sabah öğrenciler tarafından okunan öğrenci andı diğer adıyla andımız 8 Ekim 2013 yılında kaldırıldı. Öğrenci Andı ile gündeme gelen bir diğer isim de, And'ın yazarı olan Reşit Galip oldu. 

1932 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilen Reşit Galip, Öğrenci Andı'nın yazarı olduğu gibi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan ezanın Türkçeleştirilmesinin de mimarlarından.

1932 yılında ezanı Arapça'dan Türkçeye çeviren isim olan Reşit Galip, bir yıl Milli Eğitim Bakanı olarak görevi yaptı. Sosyal medyada bir çok isim Reşit Galip'in geçmişine atıfta bulunarak, aldığı kararların ülkeyi sürüklediği ayrılıkçılığı hatırlatanlar da var, Türkçe ibadet ve Türkçe ezan için hadi inşallah diyenler de.

                   İstiklal Mahkemeleri savcılarından Dr. Reşit Galip

1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip,  Ezanı da Türkçeleştiren kişidir.

Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, "bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da..." diyelim.

KARARA TEPKİLER VAR: Danıştay'ın aldığı karara siyasilerden tepkiler var. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Danıştay'ın Andımız kararına tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'na ilişkin kararı, maalesef bu ölçüleri karşılamaktan uzak kalmıştır” dedi.

MEB: Temyiz yolu açık: Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın ilköğretim okullarında uygulanan 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi üzerine açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Bozdağ: Anayasa ve yasa alenen çiğnenmiştir"
Resmi Twitter hesabından Danıştay'ın kararı hakkında açıklama yapan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, "Danıştay kendisini yürtümenin yerine koyarak anayasayı çiğnemiştir" ifadelerine yer verdi.

Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine tepki gösteren Bozdağ, "İşlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yarı kararı verilemez" dedi. Yargı yetkisinin denetim şeklinde kullanılamayacağını söyleyen eski bakan, "Danıştay yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" şeklinde açıklama yap

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:47 Andımızın okunmasından yana biri olarak Türkçe ibadet ve Türkçe ezan için "hadi inşallah" diyenlerin de şiddetle karşısındayım...Ezan bütün İslam ülkelerinde Arapça'dır ve namaz da Arapça okunarak kılınır...Gönlü namazda olan bunu böyle bilir,böyle kabullenir ve böyle yapar...Namaz kılmayıp da,sırf ortalık karıştırmak için sanki beş vakit namaz kılacakmış gibi konuşmasın!Ha zaten namazı ne için kıldığının idrakinde olan kişi de ezanda-namazda ne denildiğinin Türkçe karşılığını öğrenmeye de heveslenir...

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