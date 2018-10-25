Anderlecht’ten Fenebahçe'ye çirkin ayrımcılık!

Anderlecht Kulübü ve Belçikalı yetkililer futbol camiasında eşine rastlanmayan bir ayrımcılık uygulamasını hayata geçirdi. 29 Ağustos 2007 yılında oynanan maçta stada çok sayıda Türk taraftarın girmesi ve Fenerbahçe’nin maçı 2-0 kazanması nedeniyle büyük panik yaşayan Belçikalılar, şeytana taş çıkartacak uygulamalarla Fenerbahçe taraftarını engellemeye çalıştı.

Bu şekilde Anderlecht’in saha avantajını korumaya çalışan Belçika makamları da ‘Güvenlik’ bahanesiyle yapılanlara seyirci kalmayı tercih etti. Bu uygulama nedeniyle statta sadece bin 250 F.Bahçeli ve 11 bin Belçikalı taraftarın olması bekleniyor. 22 bin 500 kişilik Constant Vanden Stock Stadyumu’nun büyük bölümü ise boş kalacak. Anderlecht Kulübü ile Belçika güvenlik makamlarının 3 aşamalı, ‘Engelleme planları’ ise şöyle:

TARAFTAR ARASINA TAMPON BÖLGE

1-F.Bahçe’ye ayrılan bin 250 bilet, Sarı-Lacivertli kulübe gönderildi ve Anderlecht Kulübü de elektronik ortamda bilet satışı yapmadı. Bu biletler Avrupa’daki ve Türkiye’deki Fenerbahçelilerle paylaştırıldı. Sarı lacivertli takımın taraftarı ile rakip taraftar arasında tampon bölge oluşturulmasına karar verildi.

İLK KEZ TOPLU TAŞIMA UYGULAMASI

2-Belçika’daki Türk taraftarların stada kendi arabalarıyla değil, toplu taşıma araçlarıyla gelmesi şartı koşuldu. Anderlecht ilk kez bir Avrupa maçında bu uygulamayı F.Bahçeliler’e yaptı. Belçika Ligi kurulduğundan beri ülkede böyle bir uygulamanın olmadığı belirtildi.

PİRİNÇTEN TAŞ AYIKLAMAKTAN ZOR

3-Belçika’daki Türklerin bilet almasını engellemek için ayrıca 3 aşamalı bir kimlik tespit uygulaması da yürürlüğe koyuldu. Biletler gişelerden satışa çıktı. 1 kişi en fazla 1 bilet satın alabiliyor. Üstelik bu bileti alacak kişinin Belçikalı olduğunu ve son 3 sezonda Anderlecht maçına gittiğini ispatlama şartı getirildi. Maç günü de (bugün) bilet satışının yapılmaması kararlaştırıldı.

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