Anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan sarı lacivertliler Anderlecht karşısında sahaya Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey 11'i ile çıktı.

Anderlecht karşılaşmanın ilk yarısını 35. dakikada Bakkali'nin golüyle 1-0 önde kapatırken Fenerbahçe özellikle Benzia ve Frey ile rakip kalede etkili oldu ancak ilk 45 dakikalık dilimde sarı lacivertliler adına beraberlik golü gelmedi.

İkinci yarıya Anderlecht golle başlarken 49. dakikada gol yine Bakkali'den geldi. Bu golden sonra Fenerbahçe rakip kalede etkinliğini arttırdı.

Sarı Lacivertliler 53. dakikada önce Frey'in golüyle farkı 1'e indirdi. Frey attığı golle Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Anderlecht ağlarına atmış oldu. Bu golün hemen ardından sadece 4 dakika sonra sahneye Hasan Ali Kaldırım çıktı ve ceza sahasının içinden attığı golle skora eşitliği getirdi. 2-2!

Kalan dakikalarda Fenerbahçe galibiyet golü için Anderlecht kalesinde fırsatlar yakalasada skoru değiştiremedi ve 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 4 dakikada bulduğu 2 golle Belçika deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe grupta puanını 4'e yükselttirken Anderlecht ise gruptaki ilk puanını aldı.

ANDERLECHT: 2 - 2 :FENERBAHÇE

Stad: Constant Vanden Stock

Hakem: Georgi Kabakov

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers (Dk. 86 Najar), Bornauw, Sanneh, Lawrence, Kums, Trebel, Gerkens (Dk. 86 Dauda), Saief, Bakkali, Santini

Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Reyes, Isla, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 86 Alper Potuk), Benzia (Dk. 74 Oğuz Kağan Güçtekin), Frey, Slimani (Dk. 74 Ayew)

Goller: Dk. 35 ve 50 Bakkali (Anderlecht), Dk. 53 Frey, Dk. 57 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 10 Jailson, Dk. 27 Isla, Dk. 43 Skrtel, Dk. 45+1 Slimani, Dk. 52 Benzia, Dk. 64 Eljif Elmas, Dk. 90+2 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Kums, Dk. 68 Saelemaekers ve Santini, Dk. 78 Bakkali (Anderlecht)