Anderlecht Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.

ANDERLECHT: 1 - 0 :FENERBAHÇE

STAT: Constant Vanden Stock

HAKEM: Georgi Kabakov

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Diego Reyes, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Jailson, Benzia, Elif, Slimani, Frey

YEDEKLER: Erten, İsmail, Alper, Şener, Ayew, Valbuena, Oğuz Kağan

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

ANDERLECHT: Didillon; Lawrence, Sanneh, Bornauw, Saelemaekers, Gerkens, Kums, Trebel, Saief, Santini, Bakkali

YEDEKLER: Boeckx, Makarenko, Najar, Musona, Dauda, Milic, Dhauolou

TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

SON 3 DEPLASMANDA YENİLDİ

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 3 deplasman maçında rakiplerine yenildi. Sarı-lacivertliler, bu sezon Benfica ve Dinamo Zagreb, geçen sezon da Vardar karşısında deplasmanda puan alamadı.

Avrupa'da oynadığı son 3 sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 10 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet 1 beraberlik alırken, rakiplerine 6 kez mağlup oldu. Bu karşılaşmalarda 17 gol yiyen Fenerbahçe, rakip filelere ise 9 gol atabildi.

BU SEZON DİBE VURDU

Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı. Süper Lig'de oynadığı 5 deplasmanda rakip filelere sadece 1 gol atan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 2 karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Benfica ile sahasında 1-1 berabere kalarak elenen sarı-lacivertliler, yoluna yine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

ZAGREB'E FARKLI KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezonki en farklı yenilgilerinden birini yine Avrupa deplasmanında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

11 YIL SONRA RAKİPLER

Fenerbahçe, rakibiyle 11 yıl sonra karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde Anderlecht dışında bir Belçika temsilcisiyle karşılaşmadı.

Anderlecht ile 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 4 karşılaşmada Fenerbahçe, 2 galibiyet elde ederken birer kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1965 yılında Fenerbahçe'nin sahasında oynanan ilk karşılaşma 0-0 berabere tamamlanmış, sarı-lacivertliler rövanşı 5-1 kaybetmişti. Fenerbahçe ile Anderlecht, 42 yıl sonra 2007'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yeniden karşılaştı. Sarı-lacivertliler, iki karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu 4 karşılaşmada rakip filelere 4 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

SON 4 MAÇINI KAYBETMEDİ

Anderlecht, Türk takımlarına karşı oynadığı son 4 karşılaşmada yenilmedi. Son olarak 2009 yılında Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Belçika temsilcisi, daha sonra Bursaspor ve Galatasaray'a karşı yaptığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu mücadelelerde ikişer galibiyet ve beraberlik alan Anderlecht, 7 gol atıp kalesinde 4 gol gördü.

AVRUPA'DA 227. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, Avrupa'da 225. maçında... UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 56 maça çıktı. Avrupa arenasında 225. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 224 karşılaşmada 82 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 278 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.