Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Zühtü Arslan seçildi

Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan yeniden başkanlığa seçildi. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, mevcut başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyor. Arslan'ın görev süresi 10 Şubat'ta doluyordu.

Başkan, Genel Kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla dört yıl için seçiliyor. Görev süresi biten başkanlar yeniden aday olabiliyor.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR:1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

ÜNİVERSİTELERDE DERS VERDİ: 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalıştı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Polis Akademisi Başkanlığı da yapan Arslan, YÖK Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Evli ve dört çocuk babası.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli?