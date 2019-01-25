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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli?

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi. Peki AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir ve nereli? Bilindiği gibi üye Kadir Özkaya adaylıktan çekilmişti.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 12:06 - Güncelleme: 25-01-2019 12:06

Anayasa Mahkemesi'nde Zühtü Arslan yeniden başkanlığa seçildi. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a göre, mevcut başkanın görev süresinin sona ermesinden önceki iki ay içinde seçimin sonuçlandırılması gerekiyor. Zühtü Arslan'ın görev süresi 10 Şubat'ta doluyordu. Peki Zühtü Arslan kimdir ve nereli?

1964 yılında doğan Prof. Dr. Zühtü Arslan, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere'de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı.

AKADEMİK DERGİLERDE MAKALELER YAZDI
İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan'ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunuyor.

TARİHİ PROJEDE YER ALDI
TBMM tarafından yürütülen Parlamento Tarihi projesinde "1957-1960 döneminden" sorumlu yazar olarak görev yapan Arslan, TESEV tarafından yürütülen "Türkiye'de Güvenlik Sektörü Almanak / 2005" projesinde "Hükümet" bölümünün yazımından sorumlu yazar olarak da yer aldı.

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