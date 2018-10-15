Anastasia Kvitko'nun estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medya sayesinde şöhrete kavuşan model, milyonlarca kadının kendisini kıskandığını ileri sürdü.

Anastasia Kvitko'nun estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Sosyal medya sayesinde şöhrete kavuşan model, milyonlarca kadının kendisini kıskandığını ileri sürdü. Kıvrımlı hatları nedeniyle Rus Kim Kardashian olarak nitelendirilen Anastasia Kvitko, Instagram'da milyonlarca erkek takipçisi olduğunu belirterek "İşte bu yüzden ben kadınlar arasında bir 'kıskançlık nesnesiyim'. Birçok kadın benim fiziksel görüntümü kıskanıyor" diye konuşuyor.



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Anastasia Kvitko'nun estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Sevgilisi olmadığını ancak çok sayıda aday olduğunu belirten Kvitko, Kim Kardashian'a benzetilmesinin de gerçeği yansıtmadığını belirtiyor. Kvitko "Belki kıvrımlı ve dolgun hatlarım yüzünden Kardashian'a benzetiliyor olabilirim ama aslında ondan çok farklıyım. Ben Kim Kardashian'dan daha sportmen bir görünüme sahibim" diye konuşuyor.

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Anastasia Kvitko'nun estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Bebek yüzlü olmasının da kendisine avantaj getirdiğini belirten Kvitko "Üstelik hiçbir estetik operasyon geçirmediğim halde" diye sürekli tekrarlıyordu. Ancak ortaya çıkan eski pozları durumun hiç de öyle iddia ettiği gibi olmadığını gözler önüne serdi.

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Anastasia Kvitko'nun estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı

Eski fotoğrafları, Anastasia Kvitko'nun tepeden tırnağa estetik müdahalelerden geçtiğini gün ışığına çıkardı. Kıvrımlı hatlarıyla Instagram'da şöhret olan Rus asıllı model Anastasia Kvitko'nun aslında estetik mucizesi olduğu ortaya çıktı.

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