ANAR Başkanı'nın kehaneti bire bir tuttu! Nasıl bildi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" çıkışı Türkiye'yi hızlı bir şekilde erken seçime doğru götürürken, 3 hafta önce tüm bu olacakları neredeyse kelime kelime bilen anket şirketi ANAR Araştırma'nın Genel Müdürü İbrahim Uslu oldu? Peki İbrahim Uslu, Devlet Bahçeli'ni erken seçim isteyeceğini hangi gerekçelerle isteyeceğine kadar kelime kelime nasıl bildi? İşte İbrahim Uslu'nun 1 Nisan'daki o açıklamaları ve Bahçeli'nin dünkü sözleri...

TAHMİN

YAZ BAŞI BAHÇELİ SEÇİM İSTER

İBRAHİM USLU: MHP yaz başına doğru artık gelin nişanlılık sürecini bitirelim ve resmen ittifakı oluşturalım şeklinde bir öneriyle geleceğini düşünüyorum. Erken seçim talep edebilir.

DEVLET BAHÇELİ: Gerekli uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde, MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır.

TAHMİN BAHÇELİ'NİN GEREKÇESİ BELLİ

İBRAHİM USLU: MHP, parlamentonun artık misyonunu tamamladığını yeni dönemin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyip erken seçim talep edebilir.

DEVLET BAHÇELİ: Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.

TAHMİN SONBAHARDA ERKEN SEÇİM OLUR

İBRAHİM USLU: Temmuz ayında erken seçim kararı alıp, yaz boyunca kampanya yapıp sonbaharda da seçime gidebilir.

DEVLET BAHÇELİ: 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur.

İBRAHİM USLU: 26 Ağustos'ta erken seçim olmaz. AK Parti KAsım ayında yapılması istiyor ve büyük ihtimal öyle olacak.

AK PARTİ KULİSLERİ: 26 Ağustos'ta erken seçim olmaz. Sonbahar'da yapılmalı. Bugünkü Erdoğan - Bahçeli görüşmesinden de böyle bir karar çıkacak...

TAHMİN CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI

İBRAHİM USLU: Şuan iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında.