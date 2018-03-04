Anaokulunda skandal görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Turgutlu’da bir kreşte yaşandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Anaokulunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir çocuk kendisini tutan öğretmenin elinden kurtulmaya çalışıyor. Bu sırada çocuğun durumunu gören diğer bir öğretmen, çocuğu kıyafetinden tutarak dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Öğretmen, dışarıya çıkmamak için kendisine direnen çocuğu, bu kez sürükleyerek kapının dışına çıkartıyor.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntü çok sayıda kişinin tepkisini çekerken, görevli öğretmenler S.G. ve A.G.'nin işlerine son verildiği öğrenildi. Olayı öğrenen öğrencinin velisi N.Y., polise başvurarak, şikayetçi oldu. Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili öğretmenler ve anaokulu hakkında soruşturma başlatılacağını belirtti.

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