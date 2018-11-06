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Anaokulunda korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğa...

Anaokulunda korkunç iddia! 2 yaşındaki çocuğa...

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, anaokuluna giden 2 yaşındaki çocuklarının okulda darbedildiğini iddia eden aile, okul kurucusu ve öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 10:03 - Güncelleme: 06-11-2018 10:03

Anne Duygu A. (31) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı B.A'yı geçen hafta arkadaşının tavsiyesiyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki özel bir anaokuluna göndermeye başladığını söyledi.

Kızının okula perşembe ve cuma günü gittiğini, ikinci gün kızının durumuyla ilgili bazı şüpheleri oluştuğunu anlatan Duygu A, cuma akşamı eşinin kızını okuldan alarak çalıştığı işyerine getirdiğini aktardı.

Anne Duygu A. yanına gelen kızının "yarı baygın" baktığını ifade ederek şunları söyledi:

YARI BAYGIN BAKIYORDU
"Eşim kızımı okuldan alıp yanıma getirdiğinde yarı baygın bakıyordu. Ona sarılarak 'Okulun nasıl geçti, öğretmenin sana ne dedi?' diye sorduğumda 'Beni dövdü.' dedi. 'Nasıl dövdü?' dedim. Başıma vurarak ve kendi saçını çekerek gösterdi. Saçı dağınıktı, yolunmuş gibiydi. Yanıma geldiğinde alnında morluk, başının sol tarafında şişlik vardı. O gece uyuyamadı, kendi kendine sayıkladı, 'Yapma, vurma, dövme.' diye. Ertesi gün Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine götürdük, darp raporu aldık." 

Duygu A, darp raporuyla Çiğli Polis Merkezi Amirliğine giderek okulun kurucusu S.K. ve çocuğunun öğretmeni Ö.H'den şikayetçi olduklarını söyledi.

Baba Eray A. (30) da cuma günü kızını okuldan almak için gittiğinde eşinin şüpheleri nedeniyle kamera kayıtlarını görmek istediğini, ancak kayıtların gösterilmediğini öne sürdü.

Kızının yanına geldiğinde ağladığını, sebebi sorduğunda bir cevap alamadığını belirten Eray A. "Ne gerekiyorsa yapacağız. Biz çocuklarımızı ne şartlarda büyütüyoruz. Emniyetle görüştük, kamera kayıtlarını alacaklarını söyledi." diye konuştu.

İDDİAYI REDDETİLER
Okulun kurucu S.K. ise öğrenciye şiddet uygulanmadığını savunarak iddiayı reddetti. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Kaynak : AA

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