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Anaokulunda 70 öğrenci hastanelik oldu

Anaokulunda 70 öğrenci hastanelik oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde 70 öğrenciden 32'de zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 22:24 - Güncelleme: 26-04-2018 22:24

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir anaokulunda dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden 70’i zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçe merkezinde faaliyet gösteren Çevak Anaokulunda meydana geldi. İddialara göre yaklaşık 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulda öğlen yemeği olarak miniklere tavuklu pilav dağıtıldı.

Daha sonra okul bitiminde eve giden öğrencilerin ishal ve kusmaya başlayınca aileleri tarafından Çivril Devlet Hastanesi Acil servisine götürüldü. Miniklerin büyük çoğunluğu otomobil ve ailelerinin kucağında hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde 70 öğrenciden 32'de zehirlenme bulgularına rastlanarak serum tedavisi yapıldı. 38 öğrenci ise doktorlar tarafından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındılar. Çivril İlçe Milli eğitim Müdürlüğü yetkilileri de hastaneye gelerek çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Çivril İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yemekten numuneler alınarak soruşturma kapsamında analiz için laboratuara gönderildi. Çocuklarla birlikte yemekten yiyen 2 öğretmende kaldırıldıkları hastaneden tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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