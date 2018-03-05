Anaokullu miniklerden Mehmetçik’e şiir

İzmir Bayındır’da Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu öğrencileri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını sürdüren Mehmetçikler için duygulandıran bir video hazırladı. Türk bayrağı önünde asker kıyafetleri giyen kız ve erkek öğrenciler, Mehmetçikler için şiir okudu. “Zeytin Dalı Harekatındaki tüm kahraman askerlerimize kucak dolusu selam olsun” yazısı ile başlayan videoda minikler, “Bizim minik yüreklerimiz sizin dağ gibi gölgenize sığındı. Bizim küçük ellerimiz sizin için duada” dedi. Her mısrayı bir öğrencinin okuduğu videoda, "Ben Mehmet’im, ben Ali’yim, ben Ahmet’im, ben Hasan’ım, Hüseyin’im. Sen şanlı ordum, sen kahraman askerim,ben iliklerime kadar gururluyum. İlerle aslanca, ilerle korkusuzca, ilerle kahramanca. Korksun namertlerin gözü. Al renkli bayrağımızı sonsuza dek dalgalandır. Benim onurlu ordum, değdirtme vatanıma namert eli. Bizim minik yüreklerimiz sizin dağ gibi gölgenize sığındı. Bizim küçük ellerimiz sizin için duada. Gururla kahramanlarımızı bekliyoruz" denildi.

  • Güncel 05 Mart 2018 15:51
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 17:10 KORKUDAN YORUMLARIDA YAYINLAYAMIYORSUNUZ. KORKAK KOALİYONCULAR SİZİ BATAK İTTİFAKI

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