Anaokullu miniklerden Mehmetçik’e şiir

İzmir Bayındır’da Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu öğrencileri Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını sürdüren Mehmetçikler için duygulandıran bir video hazırladı. Türk bayrağı önünde asker kıyafetleri giyen kız ve erkek öğrenciler, Mehmetçikler için şiir okudu. “Zeytin Dalı Harekatındaki tüm kahraman askerlerimize kucak dolusu selam olsun” yazısı ile başlayan videoda minikler, “Bizim minik yüreklerimiz sizin dağ gibi gölgenize sığındı. Bizim küçük ellerimiz sizin için duada” dedi. Her mısrayı bir öğrencinin okuduğu videoda, "Ben Mehmet’im, ben Ali’yim, ben Ahmet’im, ben Hasan’ım, Hüseyin’im. Sen şanlı ordum, sen kahraman askerim,ben iliklerime kadar gururluyum. İlerle aslanca, ilerle korkusuzca, ilerle kahramanca. Korksun namertlerin gözü. Al renkli bayrağımızı sonsuza dek dalgalandır. Benim onurlu ordum, değdirtme vatanıma namert eli. Bizim minik yüreklerimiz sizin dağ gibi gölgenize sığındı. Bizim küçük ellerimiz sizin için duada. Gururla kahramanlarımızı bekliyoruz" denildi.