Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, anneler de mehmetçik için görev başında. Hataylı kadınlar askerler için yaprak sarma hazırlayıp cepheye gönderdiler. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise bir grup kadın askerler için "içlik" örüyor. Anneler, asker annelerine, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler” diye seslendi.

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Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

Cephedeki askere anne sarması ve içlik Hatay’ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Cephedeki askere anne sarması ve içlik Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek, "Hepsi bize emanet" dedi.

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Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

Hassa'lı anneler, asker annelerine, “Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler” diye seslendi.

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Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

Cephedeki askere anne sarması ve içlik Yaprak sarması hazırlayan Hassalı anneler ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik’e turşu ve ayran da gönderdi. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Askerler de sarmaları aldıktan sonra hep birlikte fotoğraf çektirip annelere yolladı.

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