Analar görev başında cephedeki askeri sarma yapıp içlik ördüler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte Afrin'deki PKK/PYD ve IŞİD varlığına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sürerken, anneler de mehmetçik için görev başında. Hataylı kadınlar askerler için yaprak sarma hazırlayıp cepheye gönderdiler. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise bir grup kadın askerler için "içlik" örüyor. Anneler, asker annelerine, "Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler” diye seslendi.