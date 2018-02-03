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Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri bulundu

Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri bulundu

M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu

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Eklenme Tarihi: 03-02-2018 10:50 - Güncelleme: 03-02-2018 10:50

Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bölgede incelemede bulundu.
 
Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaya çıkan kilisenin Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri olduğunu söyledi.

Stiylos Alpius ile ilgili antik kaynakların Eskipazar'da ona ait bir erkek ve bir de kız manastırının varlığından bahsettiğini anlatan Çelikbaş, "Bizim yaptığımız çalışmalarda da bu manastırların veya kiliselerin varlığını tespit etme ihtimalimiz çok yüksek. Kilise C'nin de erken bir kilise olması Stiylos Alpius ile aynı döneme denk gelmesi aslında bizim bu verilerimizi güçlendiriyor. Kilise, çok önemli bir konuma ve yaklaşık olarak 20 metre uzunluğa sahip. Önemli zemin döşemeleri var. Yeni ortaya çıkardığımız mozaiklerde önemli figürler bulduk." diye konuştu.

Hadrianaupolis'in önemli bir merkez olduğunun altını çizen Çelikbaş, şöyle konuştu:

"Buranın büyük bir antik kent olması M.S.'dan sonra 4. yüzyılda başlıyor. Hadrianaupolis'de bu dönemden itibaren sahip olduğu önemli Hristiyanlık yapıları var. Biz bu yapıları yaklaşık olarak Hadrianaupolis çekirdek noktasından 20 kilometrelik bir genişliğe de sahip olduğunu tespit etmiş durumdayız.

Tabii ileride yapacağımız çalışmalarla bunları arkeolojik verilerle de destekleyeceğiz, belgelendirme çalışmaları da yapacağız. Hadrianaupolis, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli arkeolojik kenti konumuna sahip. Bunu arkeolojik çalışmalarda antik kaynaklarda bizlere sunmaktadır." 
 
Tabanı mozaikle süslü, mozaiklerde boğa figürü bulunan bin 500 yıllık yapının kazıları Kastamonu Müzesi gözetiminde devam ediyor.

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşilmiş Hadrianaupolis'te arkeolojik yüzey araştırmalarında 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edilmişti.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor. 

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

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