Anadolu Yayıncılar Derneği'nden '15 Temmuz Unutma!' videosu

Anadolu Yayıncılar Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, '15 Temmuz Unutma!' başlıklı bir anma videosu yayınladı. Hazırlanan videoda, 15 Temmuza ait, çeşitli görsel dökümanlar yer aldı, darbe girişiminde hayatını kaybedenler anıldı.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yaptığı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi;

15 Temmuz kanlı darbe girişimi tarihin en karanlık girişimlerinden birisiydi. 2 sene evvel 15 Temmuz Akşamı bir grup hain darbeci halkın üzerine tanklarını sürdüler. Bu milletin vergisi ile alınan uçaklarla milletimizin üzerine bomba attılar, kurşun sıktılar. Tarih boyunca mertçe mücadele etmeyi ilke edinen şanlı Milletimiz adeta sırtından bıçaklandı.251 Şehit verdik. 2196 gazimiz vardı. Bu darbe girişimini mağduru sadece bu şehit ve gazilerimiz değil aynı zamanda 80 milyon vatan evladıdır. Bu darbe milli iradeye, demokrasiye, ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmıştır.

"BU DARBE BAŞARILI OLSAYDI...": Kardeşi kardeşe kırdırma projesini devreye sokmaya çalışan hainler Milletten unutulmaz bir yumruk yedi. Bu darbe başarılı olsaydı on binlerce faili meçhul cinayet olacaktı. Bazı bakanlarımız, bazı gazetecilerimiz, bazı sivil toplum örgütü liderlerimiz öldürülecekti. Cumhurbaşkanımız hapse atılacak yada öldürülecekti. Bu hain girişimde bulunanlar ülkemizin parçalanmasına neden olacaklardı. PKK ve Deaş sınırdan girerek ülkemizi işgal edeceklerdi. Milletimiz feraset ve basireti ile bu kanlı girişimi durdurdu.

DARBECİLERİN ANA HEDEFİ: Darbenin ana hedefi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı. Darbeciler Cumhurbaşkanımızın uçağını düşürmek istediler. Erdoğan ölürse darbe başarılı olur dediler. Ancak hainler bu emellerine ulaşamadılar. Milletimiz havaalanlarına giderek cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar.

Erdoğan milli sanayi dedi. Milli üretim dedi. Kalkınan Türkiye dedi. O nedenle iç ve dış odaklar tarafından hedef haline getirildi.Anne babaların vatana hizmet etsin diye yetiştirdiği genç beyinler 15 Temmuz darbe girişimiyle bu millete ihanet ettiler. Bu darbe başarılı olsaydı ekonomi en az elli yıl geriye gidecekti. Ülkemizin ekonomik kazanımları heba olacaktı. Yabancı sermaye ülkeden kaçacak ve ülkemiz üçüncü sınıf bir ülke haline gelecekti. Milletimiz, çocuklarımız için yarınlarımız için darbeye dur dedi.

"ORTAK YAYINLA DARBEYE KARŞI YAYINA GEÇTİK": 15 Temmuz darbe gecesi Anadolu Yayıncılar Derneği olarak dimdik milletimizin yanında durduk. Cumhurbaşkanımızın yanında durduk. Darbe gecesinde dernek başkanı olarak ben burada bulunan yerel televizyoncu arkadaşlarıma bir çağrıda bulundum. Hemen ortak yayına geçelim dedim. Darbeye karşı kent meydanlarına vatandaşlarımızı çağıralım dedim. Yerel kanallar ortak yayınla darbeye karşı yayına geçtik. Bizlerde o geceden başlamak üzere 30 gün darbeye karşı yayın yaptık. Alanlardan, meydanlardan yayınlar yaptık.

"BU KANLI DARBE GİRİŞİMİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ": Şimdi bizler bugünden başlamak üzere 1 hafta boyunca ekranlarımızda 15 Temmuzu unutma! Logosuyla yayın yapacağız. Halkımıza bu kanlı darbe girişimini unutturmayacağız. 60 yerel ve bölgesel kanalda 15 Temmuz logosu olacak.Bu acı ve kanlı darbe girişimini unutturmamak için milletimizi bilgilendireceğiz. 1 hafta boyunca bizler darbe karşıtı yayınlar yapacağız. Darbenin arka planını inceleyeceğiz. Halkımızı darbe konusunda bilgilendireceğiz. Darbenin hedefinin ne olduğunu izah edeceğiz. Erol Olçak’ı, İlhan Varank’ı Ömer Halis Demir’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle anacağız.

"MİLLİ İRADENİN YANINDA YER ALACAĞIZ": Anadolu medyası her zaman darbeye dur demiştir. Bizler hiçbir zaman ara rejim arayışlarına destek olmadık. Yerel medya 27 Mayısı bazı ulusal medya mensupları gibi alkışlamadı. 12 Eylülde yerel medya yer almadı. 28 Şubat sürecinde darbeye karşı durdu. 17-25 Aralık darbe sinede karşı durdu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a destek verdi. Anadolu medyası olarak bundan sonrada darbelere karşı dimdik duracağız. Milli iradenin yanında yer alacağız.