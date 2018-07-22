Anadolu Üniversitesi yüksek lisans sonuçları TC ile sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans sınav sonuçları adayların erişime açıldı. Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü için alınan yüksek lisans başvuruları, anadolu.edu.gov.tr adresinden erişime açıldı yüksek lisans sonuçları TC numarası ile sorgulanacak. Anadolu Üniversitesi yüksek lisans sınav sonuçlarına göre kesin kayıtlar 23 Temmuz'da yani yarın başlıyor. Yeden kayıtlar ise 30 Temmuz'da başlayacak. Yüksek lisans dersleri ise 24 Eylül'de başlayacak. İşte detaylar...

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans başvuru sonuçları, üniversitenin internet sitesi üzerinden açıklandı. Kesin kayıt tarihleri 23-27 Temmuz olarak açıklanan programların yedek kayıt tarihleri ise 30 Temmuz-03 Ağustos olacak. Derslerin başlangıcı 24 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

YÜKSEK LİSANS SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER NELER OLACAK?

1- “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği ya da “GRE veya GMAT Sınavı Belgesi”nin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç),

2- Kayıt yaptırılan programın eğitim dilinde “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS/e-YDS)”, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (yabancı uyruklu adaylar hariç), (Yabancı dilde eğitim yapan yüksek lisans/doktora programları için tüm adaylar en az 60, bilim alanı yabancı dil olan programlar için tüm adaylar en az 80 ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt yaptıracak T.C. uyruklu adaylar için ise en az 55 veya eşdeğeri puan alındığını gösteren)*,

3- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuran adaylar ise lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı veya onaylı örneği [Yabancı uyruklu öğrenciler için

lisans ve/veya yüksek lisans “Not Durum Belgeleri”nin (transkriptinin) aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri]**,

4- Yüksek lisans programına ve lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar lisans; yüksek lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik

programına başvuranlar için lisans ve/veya yüksek lisans diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya

yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri )***,

5- Altı adet vesikalık fotoğraf,

6- T.C. Nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.),

7- Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.),

8- Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptıracak olan yabancı uyruklu adaylar için gerektiği takdirde “Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi

Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından onaylanmış TÜRKÇE Yeterlik Belgesi