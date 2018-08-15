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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden müjde!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden müjde!

Milyonlarca öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dijital kitap uygulamasına geçme kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:55 - Güncelleme: 15-08-2018 08:55

Öğrencilere daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kağıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme, bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencileri korumak, her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemeleri olarak kullanılacak. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilere olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 lira olan basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 liranın üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 liraya düşürülecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA: Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi`nden bir açıklama yapılırken, yeni sistem hakkında bilgiler verildi. Öğrencilerin zamandan ve mekandan bağımsız olarak bilgiyi almaları için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Açık ve uzaktan öğrenme alanında ülkemizde öncü olan ve dünyada sayılı örnekler arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, öğrencilerinin zaman ve mekândan bağımsız olarak güncel ve nitelikli bilgiyi alabilmeleri için dijital teknolojilerden yararlanma imkânlarını sonuna kadar kullanmakta; son yıllarda uygulamaya koyduğu ve anlık güncellenebilen binlerce online ders içeriğinin paylaşıldığı Anadolum e-Kampüs Sistemiyle alana dair sahip olduğu birikimin farklılığını ortaya koymaktadır" denildi.

ÖNEMLİ BİR MALİYETİ ORTADAN KALDIRMIŞ OLACAK: Özellikle kağıt ve baskı maliyetlerinin öğrencilere yansımaması için kararın alındığı belirtilen açıklamada, "Bu kararın alınmasındaki bir diğer etken kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselişin öğrencilerden alınan öğretim giderlerinde artış yapmayı kaçınılmaz kılmasıdır. Öğrencilerimizin açık ve uzaktan öğretim hizmetleri için ödedikleri giderlerle; sınavların organizasyonu, her bir sınavda yaklaşık 500 bin kamu görevlisinin ücretli görevlendirilmesi, ders içeriklerinin üretilmesi, kitap basımı, ders anlatım videolarının üretilmesi, soruların yazdırılması, uygun internet altyapısının kurulması ve sürdürülmesi gibi çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda kitap basımının kaldırılmasıyla önemli bir maliyet kalemi de ortadan kaldırılmış olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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