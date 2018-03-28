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Anadolu Farm'ın kurucusu Karademir hakkında flaş karar

Anadolu Farm'ın kurucusu Karademir hakkında flaş karar

KAYSERİ'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Karademir tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 10:24 - Güncelleme: 28-03-2018 15:34

ayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu söyleyen İsa Karademir tutuklandı. İsa Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, ''Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz'' diye açıklama yapmıştı. Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, 'Tauk' adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan 'Ekolium A.Ş. Anadolu Farm' şirketiyle ilgili MASAK'ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Operasyon sürerken 21 Mart'ta şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, "Anadolu Farm'ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şu anda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3'te biri gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şu anda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şu anda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Şirketimizin yurt dışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. 2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ediyoruz. Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz 'kaçtı, göçtü' gibi yalan yanlış haberler çıktı. Biz kayıplara karışmadık. Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda biz Kayseri'deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah'ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır" dedi.

Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir de takibe alındı. 23 Mart'ta yurt dışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan, ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı.

2015'te bir banka şubesinde çalışmaya başlayan, 2017 yılında buradan ayrılıp Anadolu Farm'ı kuran Karademir, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 'bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak : DHA

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  • HAS 28 Mart 2018 16:23 İÇERDEN ÇIKMAMASI SİLEĞİ İLE

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